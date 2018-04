Les «fintech» espanyoles preveuen crear 4.500 llocs de treball en el proper any

Les empreses financeres tecnològiques o fintech espanyoles preveuen crear 4.500 llocs de treball en els propers dotze mesos, segons l'informe de l'Observatori fintech de Finnovating de 2018. El document, que presenta les xifres i tendències del sector, i que ha estat elaborat a partir d'entrevistes amb els principals responsables d'aquestes companyies, posa de manifest que hi ha un total de 300 fintech a Espanya, xifra que suposa un 53% més que en el primer trimestre de 2017.

Del total d'aquestes companyies, un 75% han col·laborat amb, almenys, una empresa ja establerta, segons afegeix l'informe, en el qual es destaca, a més, que un 50% dels bancs assegura tenir acords amb aquestes empreses.

Finalment, en l'estudi, en què es destaca que Espanya és el país amb el nombre més alt de fintech per habitant, un 66% dels entrevistats advoca per l'ús de cadena de blocs, tecnologia blockchain o el Big Data, com les tecnologies més importants per al sector.

Jesús Pérez Sánchez, director d'Estratègia de Finnovating, destaca que «desenvolupar l'ecosistema fintech és clau per al futur econòmic d'Espanya. Per això organitzem les unconferences, trobades entre els principals CEO i agents del sector d'Espanya, Europa i Amèrica Llatina, per impulsar el seu desenvolupament a través de la col·laboració. La propera tindrà lloc el 24 de maig a Madrid».

Laura Ruiz, directora de les unconferences dins de Finnovating, va destacar «la importància d'acostar la innovació i la tecnologia de les fintech als grans operadors per impulsar el creixement del sector i generar un diàleg d'entesa entre les dues parts. «Amb aquestes aliances amb els bancs busquen l'agilitat de les fintech per adoptar noves tecnologies, provar nous models de negoci, la seva proximitat al client, flexibilitat i eficiència. Mentrestant, les empreses tradicionals els ofereixen la confiança, el coneixement del sector i un múscul financer i de clients que les petites trigarien molt temps a assolir», va afegir.