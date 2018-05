La gironina Grup Rubau construirà un hospital a la ciutat boliviana de Potosí

La gironina Grup Rubau construirà un hospital de referència a la ciutat de Potosí, a Bolívia. Es tracta del segon centre sanitari que el grup aixecarà al país i que comptarà amb una inversió superior als 33 milions d'euros (MEUR). El Ministeri de Salut de l'Estat Plurinacional ha tornat a confiar en l'empresa, juntament amb Ortiz Construcciones y Proyectos, que es farà càrrec del projecte. El centre s'ubicarà a una altitud de prop de 4.000 metres per sobre del nivell del mar i tindrà una superfície de 27.000 metres quadrats.

En total, comptarà amb més de 276 llits i diferents serveis com ara emergències, UCI, quiròfans, un bloc obstètric, neonatologia, diagnòstic per a la imatges, teràpia física i rehabilitació, consultes d'atenció oberta i un hospital de dia oncològic, entre d'altres. L'equipament estarà format per tres edificis independents.

Rubau aixecarà un hospital a Bolívia. Ho farà a la ciutat de Potosí. El nou centre tindrà una superfície de 27.000 metres quadrats amb 276 lllits. Comptarà amb els serveis propis d'aquest tipus d'instal·lacions com emergències, UCI, quiròfans, bloc obstètric, neonatologia, diagnòstic per imatge, teràpia física i rehabilitació, consultes d'atenció oberta i hospital de dia oncològic, entre d'altres.

L´hospital estarà format per tres edificis independents que s'assentaran en un terreny situat a una altitud de prop de 4.000 metres per sobre del nivell del mar prèviament inclinat a base d'excavacions. El cos del centre sanitari estarà format per quatre mòduls estructurals de fins a cinc pisos d'alçada, que estaran separats per un vial de servei i acolliran les instal·lacions hospitalàries, un alberg i una guarderia.

L'objectiu del projecte és millorar els serveis d'assistència sanitària als ciutadans de la zona i donar compliment al "Pla d'Hospitals per Bolívia", que el govern del país està impulsant.

El complex comptarà amb una inversió de més de 33 MEUR i un termini d'execució de 24 mesos.

El de Potosí serà el segon hospital de tercer nivell que s'adjudica al grup gironí al país andí. El passat mes de març se li va encarregar la construcció de l'hospital de la ciutat d'El Alto, a la Paz, on té la seu el govern. El centre se suma, a més, a la Clínica Materno-Infantil de Tolima, a la ciutat d´Ibagué (Colòmbia). Recentment, també s'ha adjudicat la nova Clínica Girona, cridada a ser un referent europeu en serveis sanitaris, a una UTE (Unió Temporal d´Empreses) liderada per Rubau.



Amb projecció internacional

Grup Rubau, fundada el 1968 a Girona, centra la seva activitat en les àrees de construcció, concessionària i immobiliària. El seu àmbit d'actuació és tant el territori nacional com internacional, i se centra essencialment en els continents americà i europeu. Actualment la constructora treballa en obres a Polònia, Sèrbia, Macedònia, Bòsnia, Mèxic, Colòmbia, Perú i Bolívia.

La seva aposta internacional l'ha portat a rebre l'encàrrec de fer l'Autopista S61 entre les poblacions d'Ostrow Moazowiecka i Szczuczyn, a Polònia (120 MEUR), el tancament del Dipòsit Desmontes Excelsior a Cerro de Pasco, Perú (40 MEUR), o l'aprofitament hidroelèctric del riu Nare, a Colòmbia (25 MEUR).