UGT i CCOO exigeixen una confluència de reivindicacions per a l'1 de Maig

Els sindicats CCOO i UGT de les comarques gironines volen una mobilització massiva de nou per al Primer de Maig i enguany el lema de la manifestació gira sobre quatre pilars: més igualtat laboral, millor ocupació, salaris més alts i pensions dignes. Els sindicats recorden que la recuperació econòmica no arriba a tothom i entre altres xifres remarquen que tres de cada quatre contractes a temps parcial que es fan a la demarcació són a dones. A més, assenyalen que els contractes de menys d'un mes s'han doblat durant la crisi econòmica. Al llarg d'aquests deu anys «de túnel» s'ha creat una nova classe social: la dels «treballadors empobrits», que al territori ja suma 50.000 empleats. Els sindicats reclamen que a l'hora de millorar sous és bàsic que els convenis que es renovin incloguin «la garantia de revisió salarial». A Girona, la manifestació del Primer de Maig, demà, arrencarà a les 12 del migdia de la plaça Independència i seguirà el mateix recorregut que altres anys fins a arribar a la plaça del Vi.



igualtat



La bretxa salarial i la conciliació laboral, principals reptes

Els dos sindicats majoritaris asseguren que aquest Primer de Maig ha de servir per agrupar en una sola mobilització totes les protestes dels darrers mesos. Sobretot, subratllen, tindrà un caràcter «marcadament feminista». No només per les desigualtats laborals que arrosseguen les dones i el camí que va encetar la vaga d'aquest últim 8 de març, sinó també per la recent sentència de «La Manada».

«El panorama per a les dones està absolutament degradat, i aquesta resolució judicial n'és un nou exemple», va criticar el secretari general de la UGT, Xavier Casas. «La sentència és un clar pas enrere i va en contra de la sensibilitat social; en cap cas s'hauria d'haver aplicat una certa impunitat com ha passat», va afegir per la seva banda el seu homòleg a CCOO.

Més enllà de l'actualitat, els sindicats subratllen que la «bretxa» entre homes i dones al món laboral continua essent «intolerable i brutal». De fet, Casas ho exemplifica dient que «en el 92% dels municipis gironins» l'atur femení és més elevat que el masculí i que tres de cada quatre contractes a temps parcial que es fan a la demarcació són a dones.

Per la seva part, el secretari general de CCOO, Bartomeu Compte, remarca que cal seguir treballant per la conciliació laboral que «en els convenis s'entra, però s'aplica molt poc a les empreses».



salaris



La clàusula salarial contra la pèrdua de poder adquisitiu

La manifestació del Primer de Maig també reclamarà salaris més alts. Per a CCOO i la UGT, la sortida de la crisi és fictícia, perquè durant la darrera dècada, si bé la demarcació ha guanyat 23.000 treballadors, al territori els sous han arribat a baixar entre un 11 i un 12% de mitjana.

«Això fa que hagi nascut una nova classe social, la dels treballadors empobrits», va dir Xavier Casas. Un col·lectiu que a la demarcació ja suma 50.000 empleats «que han vist degradades les seves condicions laborals» i que han de «sobreviure amb menys de 660 euros al mes», explica el secretari de la UGT. I afegeix: «L'atur ha mutat en una ocupació precària».

El secretari general de Comissions Obreres, Bartomeu Compte, recorda que les comarques gironines és una de les zones que pateix més els increments de l'Índex de Preus al Consum (IPC), la qual cosa suposa una pèrdua de poder adquisitiu per als treballadors de Girona.

Per revertir aquesta situació, els dos sindicats reclamen que les revisions dels convenis col·lectius incloguin una clàusula de revisió salarial. «Però ens trobem que és pràcticament impossible pactar aquests increments», ha dit Casas. Per la seva banda, Bartomeu Compte va precisar que això sí que s'ha assolit al sector del comerç, però que molts altres convenis –com el del metall– continuen encallats. I ja ha anunciat que, en els pròxims mesos, el sindicat intensificarà les protestes per les clàusules salarials.

ocupació



Accidents laborals, atur crònic i precarietat, a l'ull de l'huracà

Tant CCOO com la UGT també van criticar «la manca de delicadesa de la patronal amb la seguretat dels treballadors», exemplificada en l'increment d'accidents laborals. De fet, per fer palesa la problemàtica, Bartomeu Compte va explicar que, de les 4.000 consultes que rep el sindicat al llarg de l'any, actualment «una de cada tres ja fa referència a situacions de sinistralitat laboral o bé a les pensions».

El líder de CCOO també remarca que la cronificació de l'atur és un gran hàndicap i la formació continuada que es fa a les comarques gironines per inserir aquestes persones en el món del treball és gairebé nul·la o mínima».

Una de les possibles solucions per a Comissions és augmentar la contractació pública, amb menys ràtios i millorant la qualitat dels serveis i la qualitat de vida dels empleats públics.

Per la seva part, UGT recorda la situació de falsos autònoms en el sector carni, que posa com a exemple de com les reformes laborals han afavorit polítiques d'empresa que van contra els treballadors. «Falses cooperatives de falsos autònoms per a falsos empresaris», remata Casas.

pensions



Compensar el desequilibri del 10% respecte a la resta de l'Estat

Xavier Casas assegura que l'economia de la demarcació està «malalta» i ha ingressat «a l'UCI», perquè als salaris baixos i a l'augment de contractes per dies (i fins i tot, per hores) s'hi han d'afegir «les pensions de merda». Des de la UGT també es remarca que el 92% de les pensions de les dones són inferiors a les dels homes. En el conjunt, els gironins tenen unes pensions un 10% inferiors a la mitjana espanyola

Per la seva part, el representant de CCOO, Bartomeu Compte, va reconèixer el mèrit de les mobilitzacions dels darrers mesos i que voldria una «confluència de les reivindicacions». Rebutgen les solucions parcials, i els sindicats exigeixen un acord social perquè la revalorització es faci amb l'IPC.