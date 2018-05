De les aromes de Sardenya a la fruita de Palafrugell

El balanç d'aquest projecte d'autoocupació per a persones en risc d'exclusió social es va fer a la botiga de l'Alberto Valenti. 'Frongia, emocions de Sardenya' és el nom del comerç que va obrir portes l'agost passat al carrer de la Rutlla. «Els primers mesos van ser durs però a partir del gener el negoci va començar a anar millor», va admetre .

L'Alberto gestiona la botiga amb la seva dona i va explicar que l'ajuda que rep des del programa Incorpora «és total» i que, a més, no li demanen «garanties» per accedir al crèdit (com per exemple, tenir avalador). També va destacar que els temes de finançament «són complicats» i que Microbank els hi ha donat «l'oportunitat» de posar en marxa la seva idea.

El tipus de client que rep el comerç és de gent del barri i d'altres que volen recordar «els sabors que van tastar a Sardenya durant les seves vacances». De fet, Valenti presumeix de tenir «l'exclusiva» del formatge d'ovella i productes únics de l'illa italiana.



Vendre fruita al seu barri

Un altre negoci que ha nascut amb el suport del programa Incorpora és 'La Poma', la fruiteria que l'Andrea Bedoya ha obert a Palafrugell. Amb 26 anys, ella i la seva germana s'han posat al capdavant d'un establiment que també vol fer de botiga de proximitat. «Volem aprofitar que al barri no hi ha cap altre negoci per muntar el nostre», va explicar.

Per això, la seva oferta combina allò propi d'una fruiteria amb tota mena de productes com llaminadures per als nens. L'Andrea ja pensa en poder créixer i vol aprofitar per vendre «sucs i terrines de fruita acabades de tallar» en un futur.