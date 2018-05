Agricultura reparteix de manera gratuïta 1,2 milions de litres de llet a les escoles catalanes

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació repartirà gratuïtament durant aquest curs 1.257.316 litres de llet entre l'alumnat de 3 a 12 anys dels centres educatius catalans. En concret, 99.787 alumnes de tots els cicles de primària de centres que ho van sol·licitar hauran rebut llet per al consum d'un got diari durant l'esmorzar o el berenar.

Agricultura ha designat l'empresa Corporació Alimentària Guissona (BonArea) com a proveïdora per subministrar la llet i ha destinat més d'1.350.000 euros a aquesta iniciativa. Durant aquest curs escolar 2017-2018, un total de 568 centres educatius catalans hauran participat en aquest programa que forma part del programa «Llet a les escoles». Per demarcacions, 328 a Barcelona, 94 a Tarragona, 82 a Lleida i 64 a Girona.

Des del mes de març i fins al final del curs, l'alumnat de segon cicle d'educació infantil i de primària d'aquests centres hauran rebut individualment un total 60 racions de 0,25 litres de llet. Aquest producte s'està subministrant a les escoles en envasos de 200 ml i d'1 litre.

Aquesta acció s'emmarca en el programa europeu de distribució de llet a les escoles que busca promoure el consum de llet en la dieta de l'alumnat durant l'etapa de formació dels seus hàbits alimentaris.



Un amic insubstituïble

Dins d'aquest mateix programa, el Departament d'Agricultura ha engegat una campanya publicitària adreçada al públic infantil en general i a les seves famílies per donar a conèixer el Programa de promoció i consum de llet a les escoles.

La campanya, que té com a eslògan «A l'escola, tens amics insubstituïbles», es difon per televisió, ràdio, mitjans impresos i Internet, i vol explicar a la ciutadania que la llet és un aliment saludable i d'alt valor nutritiu recomanable en totes les etapes de la vida.

El programa, engegat aquest curs per primer cop després d'una prova pilot realitzada l'any passat amb èxit, compta amb la col·laboració dels departaments d'Educació i Salut.