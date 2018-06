Renfe contractarà 600 nous treballadors

La majoria de noves contractacions seran per a maquinistes

La majoria de noves contractacions seran per a maquinistes

Renfe ha llançat una oferta d'ocupació per incorporar a la seva plantilla 600 nous treballadors, dels quals 410 efectius, més de les dues terceres parts (el 68%) del total, seran maquinistes.

Amb aquest procés de selecció, a més de maquinistes, Renfe també busca sumar a la seva plantilla comercials i tècnics de manteniment i fabricació, segons informa l'empresa.

Es tracta de la sisena oferta d'ocupació que la companyia ferroviària engega des de 2015, quan va tornar a contractar personal després dels anys de la crisi. L'última d'elles, la que va llançar el 2017, és de moment la major de la història de l'empresa, atès que va sumar 925 efectius.

Tots aquests processos de selecció formen part del pla d'ocupació que Renfe va pactar amb els seus sindicats en el marc de l'últim conveni col·lectiu. El programa va lligat a plans de baixes voluntàries pels quals ofereix deixar l'empresa als treballadors de més edat i antiguitat.

L'objectiu últim de Renfe amb aquests plans és reduir l'edat mitjana de la seva plantilla, actualment d'al voltant de 54 anys d'edat, a més de millorar la seva productivitat, competitivitat i qualificació professional mitjançant la incorporació de nous perfils adequats als nous serveis.

Els 600 nous efectius que l'operadora reclutarà ara suposaran elevar un 4,1% la plantilla de 14.581 treballadors amb que Renfe va tancar l'exercici 2017, segons dades oficials de la companyia.

Renfe llança la nova oferta d'ocupació en tant està pendent de l'eventual relleu en la cúpula que derivarà del canvi de Govern. Així mateix, la companyia recluta nous efectius després de tancar 2017 en beneficis sense resultats extraordinaris per vegada primera en la seva història i mentre es prepara per a l'entrada de competència en el transport de viatgers amb tren en 2020.

La convocatòria se suma a les engegades en els últims anys. Així, en 2015 va seleccionar 75 treballadors i en 2016 va llançar dues ofertes, una per 522 empleats, la meitat maquinistes, i una altra per 62 treballadors i set directius. La de 2017 és la referida major de la història de l'empresa, atès que en un primer moment va seleccionar 250 maquinistes i, posteriorment, va llançar un procés per 675 efectius, 375 d'ells conductors.