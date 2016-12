Un terratrèmol de magnitud 7,9 posa en guàrdia Papua pel risc de tsunami

n Un terratrèmol de magnitud 7,9 va causar avui una alerta de tsunami al nord-est de Papua Nova Guinea, en el Pacífic, sense que les autoritats informessin de víctimes o danys; això no obstant, el Centre d'Alerta de Tsunami del Pacífic va suspendre l'avís de tsunami al cap d'unes hores. L'hipocentre del tremolor es va localitzar a 103,2 quilòmetres de profunditat i a 46 quilòmetres a l'est de Taron, van informar des del Servei Geològic dels Estats Units (USGS), que mesura l'activitat sísmica de tot el món. El sisme va ocórrer a les 20.52 hora local (10.52 GMT) davant de les costes de la regió de Nova Irlanda. Una rèplica de magnitud 6,3 va copejar a la mateixa àrea una mitja hora més tard, a 35 quilòmetres de profunditat. Davant d'això, el Centre d'Alertes de Tsunami del Pacífic va alertar d'un possible tsunami d'entre 1 i 3 metres en la costa papuana, que també podia afectar diverses illes.