El Rei no pronuncia la paraula «Catalunya»

Atès que TV3 ha condemnat el discurs nadalenc del Rei a les golfes, el Cap d´Estat tampoc pronuncia expressament la paraula «Catalunya» en la seva al·locució. L´havia esmentat de manera explícita en un missatge anterior. Ahir la va recobrir del tòpic «accent en allò que ens uneix» i del redundant «patrimoni comú que compartim», atès que comunament es comparteix per definició.

La monarquia sent horror per la fragmentació. D´aquí que el Rei ens feliciti les festes des de l´expressió alleujada que «hem superat una complexa situació política». El pacte PP-PSOE-Ciutadans col·loca el cap d´Estat en la posició confortable de dirigir-se a la majoria de la població. No parla «als nostres joves d´avui» pel que fa a votants majoritaris de Podem, sinó com a protagonistes de «l´Espanya que volem per a les pròximes dècades».

En l´any del judici de Nóos, més aliè al discurs nadalenc que Catalunya, el Rei defuig el conflicte. Després del seu missatge inaugural explosiu de 2014, vindria la tíbia decepció de 2015. L´entrega d´ahir, amb proclames successives al «respecte i consideració als altres, als més grans, entre homes i dones, a les escoles, en l´àmbit laboral» demostra que els escrivans a l´ombra de Joan Carles I s´han ensenyorit de la Zarzuela. No és un motiu de satisfacció, per recórrer al sentiment més present en les locucions del penúltim cap d´Estat.

Felip VI acomiada un any accidentat, en el qual va haver de recuperar l´estabilitat del tron una vegada que Rajoy es va plantar davant la proposta règia de presentar-se a la investidura, i que Sánchez i de nou Rajoy van ser rebutjats en fins a cinc votacions del Congrés. Per prudència o astúcia, el monarca s´ha proveït d´«una convivència democràtica basada en el respecte a la Llei», en lloc de furgar en les decepcions que ha patit.

El capítol econòmic del missatge nadalenc sembla un collage que ha transitat per massa mans. Se sintetitza en que «vivim amb l´esperança de la recuperació que ja hem iniciat». I també amb el desig que aquest no sigui el millor discurs que pugui oferir Felip VI.