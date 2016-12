L'aeronau sinistrada de l'equip del Chapecoense tenia el combustible limitat i portava excés de pes

n L'avió de Lamia accidentat prop de Medellín el passat 28 de novembre, en el qual van morir 71 persones, la majoria membres de l'equip de futbol Chapecoense, viatjava amb el combustible al límit i amb excés de pes. Així ho ha determinat l'Aeronàutica Civil de Colòmbia, en un informe preliminar.

Segons el secretari de Seguretat Aèria de l'Aerocivil, el coronel Fredy Bonilla, les gravacions de la cabina de comandament de l'avió bolivià mostres com el pilot i el copilot van conversar sobre la possibilitat de fer una escala a Leticia (Colòmbia) o a Bogotà perquè «es trobaven al límit de combustible», tot i que finalment no van fer-ho.

«Ells eren conscients que el combustible que tenien no era l'adequat ni era suficient», va dir el funcionari, que a més va afegir que durant el vol el pilot, Miguel Quiroga, «va decidir entrar a Bogotà però més endavant va canviar la decisió i va anar directe fins a Rionegro», on hi ha l'aeroport José María Córdova de Medellín.

La majoria de les gravacions d'àudio presentades ahir van ser extretes de les caixes negres que van ser examinades a Londres pels fabricants de l'aparell, un RJ85, segons va concretar Bonilla, que va apuntar que «tot està basat en evidències».

Segons la investigació, el pla de vol presentat pel pilot a l'aeroport de Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), l'autonomia de l'aeronau era de quatre hores i vint-i-dos minuts, exactament igual al temps de vol, «descrivint les mateixes dades» quan havia de tenir combustible per a un recorregut més llarg. «Hauria d'haver tingut una hora i trenta minuts més de combustible que el temps de vol en forma estàndar pel que fa a l'autonomia de vol», va dir Bonilla.

Un cúmul d'irregularitats

L'aparell, a més, hauria hagut de tenir un segon aeroport alternatiu en el seu pla de vol però només va registrar el de Bogotà, segons apunta la investigació. L'informe revela també que quan el pilot va demanar a la torre de control del José María Córdova que li permetessin aterrar, malgrat que encara no estava en aproximació a la pista, no va informar de la gravetat de la seva situació ni que ja se li havien apagat dos dels quatre motors.

Poc després, ja amb el tercer motor apagat, se sent com la torre pregunta si necessiten algun servei addicional a terra per una possible emergència i el pilot respon que no.

Quatre minuts abans de l'accident es va apagar el quart motot i es va produir la fallada elèctrica total de la qual el pilot va informar per un sistema primari perquè la resta havia quedat desconnectada per falta d'energia. També duia més pes del reglamentari, que era de 41.800 kg i s'arribava als 42.148 kg. Tot i això, consideren que el motiu principal «d'un seguit d'irregularitats» hauria estat la falta de combustible.