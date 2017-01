La gestora del PSOE convocarà demà el proper Comitè Federal

n La gestora del PSOE, que presideix Javier Fernández, es reunirà demà a la seu de Ferraz per convocar el proper Comitè Federal socialista, que, amb tota probabilitat, se celebrarà el 14 de gener, tal com va apuntar el portaveu, Mario Jiménez. El comitè definirà l'agenda interna del partit i fixarà la data del Congrés Federal per renovar la direcció socialista.

La gestora, segons va destacar Javier Fernández, vol que el que serà el 39 conclave del partit es reuneixi abans de l'estiu, una proposta que no ha tingut en compte l'exigència de l'últim secretari general, Pedro Sánchez, que va instar que fos al més aviat possible.

En l'última reunió de la gestora, Fernández va justificar aquest retard al·legant que els socialistes estan molt centrats en l'activitat parlamentària i que la pressió del calendari aconsellava l'ajornament. Ni Sánchez ni tampoc la presidenta andalusa, Susana Díaz, han revelat encara si tenen intenció de presentar-se a les primàries per liderar un partit instal·lat en una crisi.

Per part seva, el president de la Junta d'Extremadura i líder autonòmic del PSOE, Guillermo Fernández Vara, va apuntar que «serà igual qui guanyi» el pròxim congrés del PSOE, si no es dona resposta a tres qüestions: «Quin partit volem, quin projecte de país es té i quin model de socialdemocràcia cal defensar». «Si no ho tenim –en al·lusió a les tres preguntes–, tant és qui guanyi el congrés», va reiterar Fernández Vara.

Segons la seva opinió, una de les claus del futur del PSOE passa per definir el model de partit, per al qual actualment hi ha dues visions: «El tradicional, que complirà 138 anys, i l'assembleari, en el qual tot s'ha de decidir de baix a dalt». «Hi ha gent que defensa que les bases ho han de decidir tot, i altres que entenem que els militants han de decidir qui és el seu secretari general i ha de prendre algunes de les principals decisions, però ha d'existir una estructura i una organització que permeti ser el partit eficaç que sempre ha estat», va explicar.

En aquest sentit, va afegir que «tots teníem clar que l'elecció del secretari general ha de ser pels militants», però «fins on arriben les decisions dels militants és una cosa que hem de dir en un congrés». Fernández Vara es va mostrar partidari que hi hagi una sola candidatura de cara al proper congrés.