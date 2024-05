Badosa brilla en la seva estrena a Roma davant la jove Andreeva

La tenista de Begur Paula Badosa ha brillat aquest dimarts en la seva estrena en el WTA 1.000 de Roma, en el qual ha atropellat en primera ronda a la russa Mirra Andreeva (6-2 i 6-3), amb una exhibició de tenis, autoritat i precisió que l'ha classificat per a la segona ronda, en la qual es mesurarà amb l'estatunidenca Emma Navarro, número 22 del ránking.

Relegada al lloc 126 del ránking per culpa de les lesions i després de només 1 victòria en els seus últims 5 partits, Badosa ha irromput a Roma amb autoritat per a apagar a una de les promeses del circuit, la jove Andreeva, de tan sols 17 anys, que arribava al Fòrum Itàlic com a número 40 del món després d'arribar als quarts de final de Madrid, en els quals va caure davant la finalista bielorussa Aryna Sabalenka.

La millor versió

En un partit de primera ronda inusual, entre dos tenistes que podrien creuar-se en rondes futures i que ha acaparat les mirades de la primera jornada del quadre principal femení, ha estat la tenista gironina la que hi ha posat l'espectacle amb un joc perfectament equilibrat, intens i precís que li ha permès solucionar la difícil papereta amb relativa facilitat.

La versió d'aquest dimarts de la jugadora catalana nascuda a Nova York va recordar a aquella que la va portar a conquerir Indian Wells i a col·locar-se número 2 del món. La victòria de Badosa arriba dies després d'anunciar la seva ruptura sentimental amb Tsitsipas després d'un any de noviatge.

En el primer set va passar d'un inici una miqueta dubitatiu, perquè es va veure obligada a salvar dues boles de trencament en el seu primer servei, a trencar el de la seva jove oponent i rematar la feina amb un joc en blanc que va posar el 3-0. La sensació d'autoritat era palpable a la pista central i el 4-0 va acabar de confirmar-ho.

Aturada per la pluja

Una frustrada Andreeva, ha vist en la pluja la seva aliada perquè ha sigut l'única cosa que va poder frenar el torrent de Badosa. Han sigut 45 minuts de respir que no han servit a la russa, que ha subcumbit per 6-2 en el primer set.

Pràcticament idèntic en l'inici del segon, Badosa s'ha col·locat 3-0 i ha mantingut l'avantatge fins al final. No ha donat cap opció a Andreeva, molt superada per la gironina, de donar-li la volta al marcador.

Ha sigut un inici brillant de Badosa, les sensacions de la qual a Madrid, on va caure en primera ronda, van ser les oposades a les viscudes a Roma, on ja l'any passat va deixar grans actuacions.