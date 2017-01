Trump nega que hi hagi proves que el ciberatac afectés el resultat electoral

n El president electe d'Estats Units, Donald Trump, va reiterar ahir que no hi ha proves que els ciberatacs que va patir el recent procés electoral del país hagin afectat el resultat dels comicis de novembre. És més, va assegurar que quan arribi a la Casa Blanca Rússia respectarà els Estats Units «molt més» que ara, i va fer vots perquè hi hagi «bones relacions» entre els dos països.

Donald Trump va esmentar aquestes conclusions quan va comentar a Twitter la reunió que divendres va mantenir a Nova York amb alts responsables dels serveis d'intel·ligència de l'Administració del president sortint, Barack Obama, per analitzar aquest tema. Els serveis d'intel·ligència «van afirmar contundentment que en absolut hi havia proves que el ciberpirateig hagi afectat els resultats de les eleccions», va afirmar Trump.

El president electe va reiterar el mateix que ja havia dit en un comunicat oficial, on comentava els resultats de la reunió amb els serveis d'intel·ligència. En aquest comunicat, Trump va reconèixer que Rússia i Xina, així com altres països o grups, estan tractant «constantment» de violar la seguretat dels sistemes cibernètics d'Estats Units, en un canvi de posició respecte a opinions anteriors.

Prèviament, Trump s'havia mostrat escèptic sobre la possibilitat que Rússia o el seu president, Vladímir Putin, hagin estat darrere del pirateig cibernètic en el procés previ als comicis del 8 de novembre.

Entre les institucions que van patir aquest pirateig es troba el Comitè Nacional Demòcrata però, en consideració del president electe, el seu sistema estava «poc defensat» enfront d'aquestes accions il·legals. I va afegir que si ara s'està parlant d'aquest tema és perquè «la pèrdua (electoral) dels demòcrates va ser tan gran que estan totalment avergonyits».