Més de 25.800 menors van arribar sols a Itàlia en pastera l´any 2016

nMés de 25.800 menors no acompanyats van arribar a les costes d'Itàlia després de travessar el Mediterrani el 2016, xifra que es va duplicar respecte la registrada el 2015, va denunciar Unicef. «Aquests números no tenen precedents i mostren que la crisi de refugiats i immigrants a Europa és una crisi de nens», va explicar la portaveu d'Unicef, Sarah Crowe.

Els nens no acompanyats van representar el 91% del total de 28.200 menors que van arribar l'any passat a Itàlia com a refugiats o immigrants. Durant el 2015, l'agència de l'ONU va registrar 12.360 menors no acompanyats que van arribar a les costes italianes, de manera que la xifra es va duplicar el 2016.

La responsable del departament del Ministeri d'Interior creat per a l'acollida de menors d'edat no acompanyats, Maria Caprara, va denunciar la dificultat d'acollir aquests menors, que, segons els tractats, no poden ser allotjats amb la resta d'immigrants.

Paral·lelament, la Guàrdia Costanera italiana va informar que en les darreres hores ha coordinat el rescat de 550 persones i la recuperació de dos cadàvers al Mediterrani. Els guardacostes italians van explicar que els rescats es van realitzar en quatre dispositius de socors coordinats per la Central Operativa de la Guàrdia Costanera a Roma.

Per altra banda, Petra Laszlo, la periodista hongaresa que el 2015 va ser filmada agredint refugiats que entraven al seu país des de la frontera sèrbia, va ser condemnada a tres anys de llibertat condicional. El jutge va indicar que el comportament de Laszlo va anar contra les normes de la societat i va rebutjar que la condemnada actués en defensa pròpia.