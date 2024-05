Vilablareix aprova l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana i adjudica els habitatges de protecció oficial

La sessió plenària ordinària de maig de l'Ajuntament de Vilablareix va aprovar una nova Ordenança de civisme i convivència ciutadana. Aquesta ordenança té com a principal finalitat vetllar perquè els vilatans i vilatanes gaudeixin del dret al descans i convivència de qualitat i a poder utilitzar els espais d’ús públic i altres serveis en les millors condicions possibles. Tots aquests valors impulsen l’establiment al municipi de conductes basades en el civisme i respecte mutu per tal de millorar la qualitat de vida, la solidaritat, la tolerància i el respecte cap a la resta de persones que habiten, treballen o visiten Vilablareix.

Per a la regidora de Salut, Medi Ambient, Entorn natural i Benestar animal, Anna Felip és “important el benestar al poble i és per això que hem redactat certes normes per regular accions que es poden anar trobant en el dia a dia dintre del municipi”. “Aquesta ordenança regula una sèrie de mecanismes per dissuadir i corregir actituds incíviques i irresponsables que deterioren el bon ambient cívic i veïnal del municipi”, va afegir.

Aquesta ordenança s’ha treballat prèviament a l’Espai Participatiu de Vilablareix on tots els veïns i veïnes poden aportar les seve idees i propostes amb l’objectiu d’impulsar-les conjuntament amb l’Ajuntament.

El ple va aprovar també l’adjudicació dels habitatges de protecció oficial de Vilablareix. En total són 6 els habitatges que es van sortejar públicament el passat 15 de febrer. Per a la regidora d’Habitatge, Judit Auguet és un dia “important” perquè suposa “la formalització final d’aquest procés que pels joves implicats representa l’inici d’una nova etapa rellevant en seva la vida al poble”.

Un dels altres punts que va aprovar-se a l’ordre del dia és el Conveni Marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Vilablareix per a la construcció del centre comarcal d’acollida i adopció d’animals abandonats de companyia del Gironès. Així mateix també es va aprovar el Projecte d’Actuació Específica (PAE) per la consolidació de la torre funerària romana de Vilablareix i l’adequació de l’entorn i l’accés.