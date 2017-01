El terrorista de la massacre d'Istanbul és de l'EI i es va entrenar a l'Afganistan

El suposat autor de l'atemptat que va deixar 39 morts i 65 ferits per Cap d'Any en un club d'Istanbul és un ciutadà uzbek de 33 anys que va rebre entrenament a l'Afganistan i va actuar en nom del grup gihadista Estat Islàmic (EI), segons van informar ahir les autoritats turques en confirmar el seu arrest.

«Està clar que la seva acció va ser feta en nom de l'Estat Islàmic», va explicar el governador d'Istanbul, Vasip Sahin, en confirmar que la persona detinguda ahir a la nit és Abdulkadir Masharipov, nascut a Uzbekistan el 1983. El seu nom en clau era Abu Muhammed Horasani.

El governador va assegurar que l'arrestat és un terrorista molt ben entrenat, que parla quatre idiomes i que va entrar a Turquia il·legalment al gener de 2016 per una frontera de l'est que no va especificar. També va afirmar que el detingut va reconèixer la seva autoria i que les seves empremtes dactilars coincideixen amb les que tenia la Policia del lloc del crim. Sahin va assenyalar que en el domicili d'Istanbul en què va ser arrestat es van localitzar 197.000 $ (184.000 euros) en efectiu, dues armes, diverses targetes de telèfons mòbils i dos drons.

El presumpte terrorista es va allotjar en diversos domicilis a Istanbul abans de cometre l'atemptat el dia de Cap d'Any al club Reina, un conegut local d'Istanbul en què va disparar trets contra els que celebraven allà l'Any Nou.

Sahin va indicar que no hi ha informació encara que apunti a la participació d'un servei d'intel·ligència estranger, una possibilitat que havien insinuat prèviament membres del Govern turc. El governador sí que va assegurar que el detingut va comptar amb ajuda per perpetrar l'atac i que aquesta informació serà obtinguda durant l'interrogatori al qual se l'està sotmetent.

Al costat de Masharipov es va detenir ahir a la nit un home iraquià i tres dones de diferents nacionalitats.