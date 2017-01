El Suprem britànic emetrà la seva decisió sobre el Brexit el 24 de gener

El Tribunal Suprem britànic va explicar que divulgarà el proper dimarts 24 el seu dictamen sobre si el Govern de Theresa May pot activar el decisiu article 50, que iniciarà el procés del Brexit, sense el permís del Parlament. El Suprem, màxima instància judicial britànica, va admetre el passat desembre el recurs presentat pel Govern contra una decisiód'un tribunal inferior, que va establir que només el Parlament té la potestat per autoritzar si s'activa aquest article. Tot sembla indicar que els jutges del Suprem dictaminaran que els diputats han de ser consultats per iniciar el procés pel qual el Regne Unit sortirà de la Unió Europea (UE).

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va assegurar que farà «tot el possible» durant les negociacions sobre la sortida del Regne Unit de la UE perquè l'acord resultant resulti «equilibrat». «Prenc nota del discurs de la primera ministra britànica, Theresa May. Els discursos, això sí, no són per ells mateixos un inici de les negociacions. Quan el Regne Unit activi l'article 50 del Tractat de Lisboa serà quan comencin i duraran dos anys, segons els tractats», va dir Juncker. El president de la CE va destacar que l'acord final «ha de complir les regles».