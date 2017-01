Noranta detinguts per disturbis a Washington

Centenars de manifestants i la policia es van enfrontar a Washington amb motiu de la presa de possessió del president Donald Trump, amb el llançament de pedres i gasos lacrimògens que van deixar més de 90 detinguts i danys materials significatius al centre de la capital. La confrontació va deixar «diversos ferits lleus, al voltant de 90 detinguts i danys materials significatius» en establiments i vehicles, va explicar Peter Newsham, director interí de la Policia de Washington.

La confrontació, que a l'hora de tancar aquesta edició encara no havia acabat, es va produir a tot just quatre carrers del lloc pel qual la caravana presidencial va dur Trump a la Casa Blanca. «És una pena que hagi hagut de passar. Sabíem que seria un dia llarg. A qualsevol que pensi que pot venir aquí i violar la llei, ens l'emportarem detingut», va advertir Newsham.

Els enfrontaments van començar des de primera hora del matí, amb el trencament dels aparadors de diversos establiments comercials, i es van intensificar al migdia a la confluència dels carrers 12 i K al centre de Washington, després que Trump assumís oficialment la Presidència.

Els manifestants van trencar les finestres de diversos automòbils, entre ells un de policia, i van cremar papereres, mentre que les forces de seguretat van respondre amb gasos lacrimògens per intentar dispersar els protestants. En tot cas no es van produir els temuts enfrontaments entre seguidors de Trump i manifestants. Washington es trobava ahir fortificada amb un enorme desplegament de seguretat i carrers tallats pels actes de la presa de possessió del president Trump.

Paral·lelament, centenars de seguidors de Donald Trump es van reunir a Washington amb l'esperança que el nou president dels EUA compleixi dues de les seves grans promeses: la de tornar al país els llocs de treball que s'han traslladat a l'exterior i la de construir el promès mur a la frontera amb Mèxic.

Nelly Carmenatty va matinar per arribar des dels afores de Washington fins a l'esplanada central de la capital i veure el discurs de Trump. La pluja i les més de tres hores de cua no li treien el somriure d'il·lusió per la imminent investidura d'algú que, segons el seu parer, «canviarà el país per millorar».

«M'encantaria presentar-me voluntària per construir el mur» a la frontera amb Mèxic, va assegurar questa porto-riquenya de mitjana edat resident a l'estat de Virgínia, que es reconeix com a llatina però a la qual no li «agrada» la immigració il·legal.

Més endavant a la cua que rodejava diversos barris al sud-oest del Capitoli, Lisa Maruschak s'assegurava que tots veiessin bé la seva samarreta amb el lema «Orgullosa de ser una deplorable», el qualificatiu amb el qual la candidata demòcrata, Hillary Clinton, es va referir als simpatitzants de Trump durant la campanya electoral.