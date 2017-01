Iglesias recorda que Podem no pot ser «un pastís a repartir»

El secretari general del Podem, Pablo Iglesias, va avisar el secretari Polític del partit, Íñigo Errejón, que Podem no pot convertir-se en un «pastís a repartir» entre famílies i corrents, cosa pròpia de partits «vells» com el PSOE. Iglesias va rebutjar en diverses ocasions parlar «malament» d'Errejón, encara que tot seguit va insistir que «no té sentit» que Podem esdevingui un model de partit de famílies i «baronies» que ja ha vist en altres formacions.

«Insisteixo que no faré cap declaració que pugui perjudicar Íñigo, que és un company que vull que segueixi al nostre costat», va insistir Iglesias, que considera que els ciutadans no els perdonarien que parlessin malament els uns dels altres. Per això, va afegir, no sortirà de la seva boca «cap paraula gruixuda contra cap company».

Es va mostrar convençut que les diferents corrents de Podem podran unir les seves propostes abans de l'assemblea de febrer i sortirà com un «pinya», que és justament el que desitgen els seus seguidors.



Reunió per acostar postures

En aquest objectiu, la seva cap de gabinet, Irene Montero, i el destacat membre del sector «errejonista» Pablo Bustinduy es reuniran aviat per apropar postures. També el secretari d'Organització del partit, Pablo Echenique, està contactant amb tots els corrents per buscar transaccions en els documents polítics que s'han anat presentant.

Preguntat per les crítiques del PSOE, que va qualificar el projecte de Podem de «populisme destructiu», Iglesias va considerar una «mala notícia per a Espanya» que els socialistes estiguin més a prop del PP que del seu partit.

Errejón va assegurar que en el seu partit cal tenir «un debat tranquil, amb respecte i sense paraules gruixudes», i es va mostrar «optimista» davant la possibilitat de poder acostar postures amb les altres candidatures de l'Assemblea Ciutadana de febrer.

«No llançaré la pedra i amagaré la mà, no faré insinuacions sobre companys, ens devem un debat tranquil i amb respecte», va insistir el dirigent de Podem abans de participar en un acte amb la militància a Alacant per recollir propostes per al seu projecte «Recuperar la il·lusió».