Els partidaris de Susana Díaz acusen Pedro Sánchez de «no jugar net»

La tornada de Pedro Sánchez per competir en les primàries del PSOE com el «candidat de la militància» i l'abanderat de l'«esquerra» ha indignat els partidaris de Susana Díaz, que consideren que aquest tipus de discurs, molt aclamat entre les bases, no suposa «joc net». «Ja n'hi ha prou de demagògia, de fal·làcies i d'enganyar!», va esclatar el secretari d'Organització del PSOE d'Andalusia, Juan Cornejo, que va exigir al que va ser líder del partit que «digui la veritat» i expliqui per què no es va consultar a la militància la posició davant la investidura de Mariano Rajoy, al mateix temps que va lamentar que s'intenti continuar «reobrint» un debat «ja tancat».

Lluny de tancar el debat, Sánchez de moment sembla decidit a fomentar-lo i, un cop confirmada la seva candidatura dissabte, va anunciar que farà demà una trobada amb militants a Castelló i dissabte una altra a Saragossa, acompanyat pels seus fidels «diputats del no» a Rajoy, entre ells Odón Elorza, Zaida Cantera, José Luis Ábalos, Susana Sumelzo i Margarita Robles.

També els veterans del partit s'han posat en guàrdia davant l'estratègia de l'exsecretari general d'enfrontar els militants amb la cúpula: «No hi ha ruptura entre les bases i els dirigents», va explicar el portaveu al Senat, expresident d'Astúries i exalcalde de Gijón, Vicente Álvarez Areces, que va advertir a Sánchez que «dins d'un debat polític seriós no hi caben aquest tipus de plantejaments». En la mateixa línia, el president extremeny, Guillermo Fernández Vara, va reptar els «sanchistes» a anar on «barons» com ell estan governant i «diguin què farien» ells allà de manera diferent.

Per part seva, Elorza va exigir garanties que las primàries que se celebraran al PSOE per elegir el nou secretari general siguin «democràtiques», amb concurrència de diversos candidats i «sense trampes», és a dir, que no s'usin amb desigualtat els censos.