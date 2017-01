El PP insta a reformar el finançament autonòmic sense Catalunya

El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar que el del nou finançament autonòmic «no és un debat identitari» i va advocar per tirar endavant la reforma fins i tot en el cas que una autonomia, en al·lusió a Catalunya, «no vulgui participar». «Em preocuparia si no es pogués, aquest país seria llavors impossible de governar», va afegir Feijóo durant la conferència-col·loqui que va protagonitzar al Club Siglo XXI, en què va deixar clara la seva oposició a l'actitud mostrada fins a la data per el president de la Generalitat, Carles Puigdemont: «Si no vols parlar, és impossible». Segons Feijóo, l'absència de Puigdemont no va enterbolir l'èxit d'una Cimera de Presidents que va evidenciar que els allà reunits, fossin del PP o del PSOE, coincidien que els recursos de les seves comunitats estan destinats al finançament dels serveis, no dels territoris.