Ciutadans abandona la socialdemocràcia i abraça el liberalisme progressista

El líder de Ciutadans (C's), Albert Rivera, ha assegurat que el gir del partit cap al liberal-progressisme que recull el nou ideari que s'aprova aquest cap de setmana al congrés de Coslada «no és una refundació», sinó «una evolució que fa el partit encara més fort». La substitució del terme socialdemocràcia pel nou concepte va provocar ahir les queixes, sense èxit, dels crítics.

«Aquí hi ha debat, calma i unió», va dir Rivera després de fer la seva primera intervenció al congrés del partit i veure aprovats tant l'informe de gestió com el del Comitè Executiu. El primer va obtenir 482 vots a favor, 8 en contra i 13 abstencions; mentre que el segon, 508 vots a favor i 15 abstencions. Segons el líder de C's, «ara cal treballar fins demà [avui per al lector] per treure un document de valors, un estatut i un document d'estratègia que ens converteixi el 2019 en un partit que pugui governar Espanya, autonomies i municipis». «El missatge que cal donar als espanyols és què farem si governem, i surti el que surti d'aquí la clau és que el centre polític espanyol sigui capaç de governar Espanya», va dir.

En tot cas, va assegurar que el canvi d'etiqueta del partit de socialdemòcrata a liberal-progressista és un debat secundari. «El debat no ha de ser tan semàntic, sinó de contingut», perquè «cal dir als espanyols que nosaltres no volem augmentar els impostos sinó abaixar-los, que no volem una Espanya trencada i trossejada, i que volem la igualtat de tots els espanyols».

El líder de C's va explicar que «hi ha gent que vol que el partit no es defineixi com a progressista, i jo crec que ho ha de ser». També va afegir que «hi ha gent que vol que siguem socialistes, que siguem com el Partit Socialista, i jo crec que el centre polític espanyol no és socialista ni conservador», va resumir, sinó «de centre i liberal-progressista». Del que es tracta, segons Rivera, és de mantenir el partit «al centre» i que no «marxi a la dreta o a l'esquerra». «Ha de ser un partit centrat que defensi la llibertat i la igualtat, i sobretot ha de ser progressista i membre del grup liberal europeu», va indicar.

La ponència de Valors de C's va rebutjar per àmplia majoria les dues esmenes a la totalitat presentades per la militància per evitar el viratge al liberalisme en l'ideari. L'ala socialdemòcrata catalana, amb Sergio Sanz i Jordi Cañas al capdavant, va tractar de mantenir el document fundacional del partit, que explicitava la influència de la socialdemocràcia. Malgrat l'intent de mobilitzar els compromissaris, el seu text va resultar tombat.



Negativa als governs de coalició

L'assemblea de C's va rebutjar dues esmenes, una a la totalitat i una altra de parcial, que apostaven perquè la formació taronja entrés en governs de coalició abans del 2019.