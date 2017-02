Destrosses pel temporal a tot Espanya

El temporal de vent i neu que va afectar quasi tota la Península i Balears va deixar ahir un ferit a La Rioja i va provocar l'esfondrament parcial d'algunes construccions i la caiguda d'arbres a diversos punts de la geografia espanyola, que es trobaven en estat d'alerta per vents de fins a 110 quilòmetres per hora, força d'onatge de nivell 8 i nevades que podien deixar més de 20 centímetres de neu.

El nord va ser un dels punts més afectats del territori: el fort vent va ser el causant d'un accident de trànsit a La Rioja, en el qual va resultar ferida una persona quan un tràiler va bolcar a la carretera A-12. El telèfon d'emergències de la comunitat va rebre més d'una seixantena d'avisos, gairebé tots relacionats amb caigudes i desplaçaments d'objectes a la via pública. Així mateix, també es van registrar incidències en el subministrament elèctric i avaries en diferents infraestructures de distribució. Galícia també va ser una altra zona fortament afectada, amb gairebé 300 incidències relacionades amb la meteorologia, la majoria d'elles caigudes d'arbres, tanques publicitàries o esfrondaments. D'altra banda, l'Ajuntament de Santander es va veure obligat a tancar alguns espais públics com el parc de Los Pinares i diverses instal·lacions esportives, davant de les intenses ventades que posaven en perill la seguretat dels usuaris. També degut a les fortes ratxes de vent, es va esfondrar un tros de tres metres de la muralla de Talavera de la Reina (Toledo), així com un mur de la torre del campanar de l'església de Barruelo (Burgos).

La Comunitat Valenciana també va rebre més d'un centenar de trucades alertant de caigudes d'arbres per culpa del vent. També per aquest motiu, es va decidir decretar l'estat de preemergència per «risc alt» d'incencis forestals. També la neu caiguda a diverses zones de Castella i Lleó va dificultar el trànsit en alguns trams de les províncies de Zamora, Lleó, Segòvia i Salamanca.