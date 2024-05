Els investigadors creuen que l'acusat del crim de Calonge va matar l'home perquè era l'impediment per violar la dona

Els investigadors dels Mossos creuen que l'acusat del crim de Calonge (Baix Empordà) va matar d'un tret la víctima perquè "era l'impediment" per segrestar i violar la dona. Al judici, que es fa a l'Audiència, l'instructor de les diligències ha remarcat que la declaració de la supervivent està avalada per les proves que van recopilar, com imatges de càmeres, telefonia o pericials d'ADN i balística. La investigació conclou que la hipòtesi més probable és que el processat oferís 2.000 euros que no tenia per contractar els serveis de la dona que exercia la prostitució i va estar "guanyant temps" fins que, la matinada del 13 de setembre del 2020, va acabar amb la vida de l'home que feia de conductor i havia de garantir el cobrament dels diners.

El grup d'homicidis de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a la regió policial de Girona que va assumir el crim de Calonge no té "cap mena de dubte" que el processat va engegar un tret a la víctima mortal perquè "molestava" i era "l'obstacle" per aconseguir el seu objectiu, que era mantenir relacions sexuals amb la dona que exercia la prostitució a qui havia contractat hores abans a canvi de 2.000 euros. Uns diners que, segons l'instructor de les diligències, "no tenia".

Els investigadors han declarat aquest dimarts al judici, que es fa a la secció tercera de l'Audiència de Girona amb jurat popular. Segons han relatat, la investigació aviat va estrènyer al cercle al voltant de l'acusat. Poc després de les set del matí del 13 de setembre del 2020, uns caçadors van informar que havien trobat el cos sense vida de la víctima en un camí de la urbanització Sant Pere de Calonge. Això va coincidir pràcticament en el temps amb la denúncia que el pare del processat va interposar a la policia, alertant que li havien sostret el cotxe, la moto i una escopeta i que sospitava que havia estat el seu fill.

A les deu del matí, i després d'haver pogut fugir "muntanya a través" i demanar ajuda, la supervivent es va presentar en dependències policials a denunciar que l'acusat havia matat el conductor del vehicle, l'havia segrestat a ella i l'havia violat en dues ocasions durant la matinada. Per això, cap a les tres de la tarda, els Mossos van anar al domicili que el processat compartia amb el seu pare, a Sant Antoni de Calonge: "En aquell moment no hi era, però va arribar poc després i el vam detenir".

El caporal instructor de les diligències ha afirmat que, durant la detenció, li van comunicar que l'arrestaven per matar un home, segrestar una dona i violar-la i que es va mostrar "resignat" i no va fer cap manifestació espontània.

La investigació

La investigació, a més, va consistir a recopilar totes les proves i vestigis possibles per esclarir els fets. Així, van analitzar càmeres de videovigilància, telefonia i van recollir burilles de l'escena del crim, roba de les víctimes i del processat i van fer pericials d'ADN i balística. Segons els Mossos, la hipòtesi més probable és que els fets passessin tal com va relatar la supervivent aquest dilluns durant la seva declaració al judici.

Els investigadors subratllen que els veïns de cases aïllades de la zona van sentir un estrèpit compatible amb l'únic tret disparat i que va matar la víctima cap a les 2.30 hores de la matinada. Abans, però, no van sentir crits, ni cal baralla ni cal discussió prèvia. Per això, consideren que l'atac va ser "ràpid", després que l'acusat estigués hores "guanyant temps" fent anar les víctimes d'un lloc a un altre amb l'excusa de recollir els diners emparaulats.

La DIC també apunta que la declaració de la dona ha estat sempre "molt coherent" i no ha canviat al llarg de la investigació. En aquest sentit, indiquen que no tenen "cap mena de dubte" que les relacions sexuals no van ser consentides, que estava "morta de por" i, per tant, que el processat va agredir sexualment la supervivent.

El judici va començar divendres a l'Audiència amb la tria del jurat popular. El fiscal Víctor Pillado l'acusa de delictes d'assassinat, detenció il·legal, violació continuada i tinença il·lícita d'armes i demana 40 anys de presó. Pels mateixos delictes, l'acusació particular eleva la petició a 48 anys. La defensa, per contra, només admet un homicidi amb atenuants i vol una condemna de 2 anys i 6 mesos.

El judici continuarà aquesta tarda amb la declaració dels forenses. Està previst que dimecres declari l'acusat i hi hagi el tràmit de conclusions i informes. Segons el guió, el magistrat president entregarà l'objecte del veredicte dijous al jurat popular, que es retirarà a deliberar.