Foment traurà a concurs aquelles autopistes fallides que rescati

El ministeri de Foment no es quedarà amb les autopistes en fallida que rescati. Així ho va anunciar ahir el ministre Íñigo de la Serna, que va assegurar que les treurà a concurs perquè tornin a passar a mans privades, segons va informar El Mundo.



De la Serna va detallar que Seittsa, societat dependent del seu Ministeri, s'està ja preparant per quan hagi de quedar-se amb alguna autopista i abordar la seva posterior licitació.



En cas que Foment tregui a concurs aquestes vies, podria obtenir així recursos per atendre la responsabilitat patrimonial de l'administració (RPA) que afrontaria amb el seu rescat, que no afectaria així a les arques públiques.





Vuit trams en bancarrota



Vuit són les autopistes de peatge en fallida: Les 4 radials d'accés a Madrid (R-2, R-3, R-4 i R-5), la M-12 d'accés a l'aeroport de Barajas, l'AP-41 Madrid -Toledo, l'AP-36 Ocaña-la Roda, i dos trams de l'AP-7 (la via que uneix Cartagena amb Vera i la circumval·lació d'Alacant).



El ministre opina que les nou autopistes de peatge ara en fallida «són viables», ja que en alguns casos registren tràfics propers al 20%, sempre que no es consideri la «motxilla que tenen», expressió amb la qual s'ha referit al deute que suporten. De la Serna, durant un esmorzar informatiu organitzat pel diari El Economista, va indicar que algunes d'aquestes autopistes tenen un resultat d'explotació (ebitda) positiu.