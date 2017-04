L'oposició de Veneçuela acusa el règim de Maduro de torturar activistes

El partit opositor Primero Justicia (PJ) va negar que els seus diputats paguin a persones per generar violència i disturbis a les protestes contra el govern, tal com va denunciar diumenge Nicolás Maduro. El propi president va realitzar una «al·locució» al país per mostrar el vídeo d'una suposada delació d'un activista juvenil del PJ, que l'organització assegura es va aconseguir mitjançant tortures. «La llei per prevenir i sancionar la tortura assenyala que cap confessió obtinguda sota tortura pot ser utilitzada com a prova, i la promoció d'aquesta prova serà considerada frau a la llei i ocasionarà responsabilitat penal i administrativa», va advertir el diputat Tomás Guanipa, un dels assenyalats per promoure la violència a les manifestacions.



Guanipa va afirmar que Alejandro Sánchez, activista que apareix a la gravació denunciant parlamentaris del seu partit, va ser torturat, igual que el seu bessó, José, per funcionaris del Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional. «Maduro mostra el país testimonis que neixen de la tortura», va acusar Julio Borges, president del Parlament. En el vídeo mostrat pel primer mandatari, Sánchez acusa Guanipa de coordinar el pagament a diversos homes perquè realitzin actes de vandalisme.