Més de 1.500 reus palestins a presons israelianes inicien una vaga de fam

Més de 1.500 presos palestins a presons israelianes van iniciar una vaga de fam indefinida per demanar millores en les seves condicions, encapçalada pel carismàtic líder d'Al-Fatah Marwan Barguti i davant la qual Israel es prepara per a l'alimentació forçosa. La mesura de pressió va començar a mitjanit coincidint amb la celebració del Dia Nacional de Solidaritat amb els Presos Palestins, que se celebra cada 17 d'abril des de 1974, per tal d'exigir l'augment del règim de visites, la fi de l'aïllament i de les detencions administratives (sense càrrecs ni judici i renovables indefinidament). El portaveu de la Comissió d'Afers dels Presoners i expresoners de l'Autoritat Nacional Palestina (ANP), Akram Atalah Alayasa, va confirmar que s'han unit reus de les presons de Gilboa, Hadarim i Neguev, a Israel, i també d'Ofra, al territori palestí ocupat de Cisjordània.