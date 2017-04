Corea del Nord arresta un professor dels EUA quan volia sortir del país

Les autoritats nord-coreanes van detenir un professor de nacionalitat nord-americana i origen sud-coreà, segons van assenyalar fonts de Seül, fet que eleva a tres el nombre de ciutadans dels EUA arrestats per Pyongyang. El detingut, de qui només ha transcendit el seu cognom -Kim- i que té uns 50 anys, va ser retingut divendres passat a l'aeroport internacional de Pyongyang quan es disposava a abandonar el país. Kim era professor a la Universitat de Ciència i Tecnologia de Yanbian (prefectura xinesa) i es trobava al país per treballar en programes de cooperació. El director del Centre Internacional de Seül d'Investigació sobre Corea del Nord, Ahn Chan-il, va assenyalar que Kim «podria ser utilitzat per Pyongyang com a moneda de canvi».