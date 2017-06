El terrorista abatut a Brussel·les era simpatitzant de l'Estat Islàmic

El terrorista abatut dimarts a la nit per militars belgues a l'estació central de Brussel·les va fabricar a casa l'explosiu utilitzat i era simpatitzant de l'Estat Islàmic (EI). El Ministeri Públic va donar a conèixer aquesta informació després d'un escorcoll al seu domicili, al barri de Brussel·les de Molenbeek. «Sembla que probablement va fabricar la bomba en aquest lloc», va explicar en un comunicat la Fiscalia, que va afegir que, en particular, es van trobar al lloc «components químics, així com material que pot servir per fabricar un explosiu». A més, «alguns indicis semblen demostrar que tenia simpatia per l'organització terrorista EI», va assenyalar la Fiscalia.

El sospitós, identificat com a Oussama Zariouh i que va morir a l'estació com a conseqüència de les ferides causades pels trets dels militars que es trobaven al lloc, era un marroquí de 36 anys que va actuar sol. L'atacant va detonar una única maleta carregada amb claus i ampolles de gas que va causar una explosió parcial i no va produir cap dany personal, però sí un petit incendi.

El terrorista era conegut per delictes relacionats amb drogues que van tenir lloc el 2016, segons va explicar l'alcaldessa del districte de Brussel·les de Molenbeek, Françoise Schepmans.

L'alcaldessa del districte de Molenbeek, conegut per ser el mateix en què van créixer alguns dels terroristes que van perpetrar un atemptat a París al novembre de 2015, va destacar que «no és un barri habitualment difícil». «Tenim 20.000 persones a Molenbeek controlades en l'aspecte administratiu i a mi no m'havia arribat cap informació respecte l'atacant», va explicar Schepmans.

L'alcaldessa va anunciar a més un reforç de 30 policies addicionals en aquest districte, particularment a les zones al voltant d'estacions de transport públic, una mesura que podria ser ampliada en els propers dies. «La lluita contra la radicalització continua sent una prioritat a Molenbeek», va assegurar Schepmans, que va afegir que, tot i que l'individu no era al radar dels autoritats, «la policia i l'ajuntament seguiran fent la seva feina».

Segons la cadena pública flamenca VRT, el sospitós s'hauria radicalitzat «ràpidament» i per això hauria aconseguit mantenir-se fora de la vigilància de les forces de seguretat. Schepmans va aplaudir també l'«efectivitat» de la intervenció de les forces de seguretat que es trobaven patrullant a l'estació de Brussel·les en el moment de l'incident. El ministre d'Interior, Jan Jambon, va explicar que «no es pot redreçar en deu mesos una situació coneguda durant dècades».