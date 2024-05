Territori adjudica les obres del BRCat que unirà Girona i Salt amb nous trams de carrils bici i bus

El Departament de Territori ha adjudicat les obres del corredor de bus ràpid (BRCat) que unirà les ciutats de Girona i Salt amb nous trams de carrils bici i bus. L'obra permetrà tenir una connexió per bus cada 3 minuts i mig entre els dos municipis gironins. El pressupost d'adjudicació de les obres s'ha tancat en 5 milions d'euros i es preveu que a finals de la primavera comencin els treballs. Els serveis d'autobús entre Salt i Girona transporten anualment uns 2,6 milions de passatgers a través de les línies urbanes L3, L4 i L9. Ara, volen potenciar encara més la connexió de bus entre els dos municipis amb el corredor de bus i també fomentar l'ús de la bicicleta a partir de nous carrils bici.

El servei de bus entre Girona i Salt acumula un creixement del 30% en les línies urbanes en els dos últims anys i han superat en més d'un 25% la demanda que hi havia abans de la pandèmia. L'eix central del corredor, que està format per l'avinguda dels Països Catalans i el passeig d'Olot, compta amb tretze expedicions cada hora de bus que dona servei a una població de 130.000 habitants.

Aquest serà el segon corredor que es posi en funcionament a Catalunya, després que l'any passat s'estrenés el que connectar Castelldefels amb Cornellà del Llobregat. De tota manera, hi ha cinc corredors més en projecte que el Departament de Territori està desplegant en diferents punts del país.

En el cas del BRCat Girona-Salt les obres ja s'han adjudicat per 5 milions d'euros i es preveu que comencin a finals de primavera. El calendari d'execució és de 16 mesos i es focalitzaran en tres àmbits situats al llarg dels 3,5 km que comprèn el corredor. Per una banda, es construirà un carril bus per cada sentit entre la plaça de Mercè Rodoreda de Salt i la rotonda del pont del Dimoni de Girona.

També es faran altres millores per afavorir la fluïdesa del trànsit com ara dues rotondes amb semàfors en les confluències del passeig dels Països Catalans amb el de Marquès de Camps i amb el carrer de Josep Irla de Salt. A l'avinguda de Sant Narcís de Girona es farà més fàcil i eficient el pas dels autobusos en un tram de corba.

Per altra banda, es remodelarà la plaça de Joan Brossa com a terminal de les línies L3 i L4 per optimitzar el recorregut. La plaça facilitarà l'accessibilitat i la distribució de les persones que vagin al centre de Girona i les estacions de tren i autobusos.

A més, hi haurà un carril bici bidireccional en el corredor principal per tal de millorar la mobilitat quotidiana entre els dos municipis. També significarà una connexió més directa amb la via verda del Carrilet que va de Girona fins a Olot passant per Bescanó. Pel que fa als vianants, s'ampliaran les voreres i es crearan nous passos per afavorir el creuament d'un costat a l'altre de via.

En paral·lel a les obres, el BRCat suposarà un increment del 40% en l'oferta de transport públic entre els dos municipis. Això passa per potenciar l'L9 com a línia troncal que comunica amb la Universitat de Girona i optimitzar els recorreguts de les línies L3 i L4. A més, s'ampliaran les freqüències de pas. L'L9 passarà cada quart d'hora i no cada mitja hora. L'L3 tindrà una freqüència de 8 minuts (ara és de 10) i l'L4, de 12. Això permetrà que hi hagi un bus cada tres minuts i mig que vagi de Salt a Girona.