El PSOE exhibeix una gran sintonia amb UGT i CCOO i defensa l´abstenció al CETA

Una setmana després del 39 Congrés, el PSOE de Pedro Sánchez va exhibir ahir la seva «bona sintonia» amb UGT i CCOO i es va plasmar en la primera resolució de la seva executiva la «abstenció raonada» al tractat de Lliure Comerç entre la UE i Canadà (CETA), que defensarà dijous que ve al parlament.

El mateix Sánchez va cridar ahir als «barons» territorials del seu partit per explicar-los la nova posició, després del vot a favor de la setmana passada a la Comissió d'Afers Exteriors del Congrés i, anteriorment, al Parlament Europeu.

Encapçalada pel secretari general del PSOE, la reunió que han mantingut avui les tres executives va servir per compartir un diagnòstic sobre la situació sociolaboral del país, segons el qual la crisi econòmica encara no ha finalitzat i segueix afectant els sectors més vulnerables.

A partir d'aquí, el PSOE i els sindicats es van emplaçar a treballar junts al voltant de cinc eixos: el rescat als joves, el pacte de toledo i les pensions, la igualtat de gènere, la recuperació de la protecció social, especialment de la prestació per desocupació, i la iniciativa legislativa popular de prestació d'ingressos mínims que es troba bloquejada al Congrés pel PP i Ciutadans.

També van parlar de derogar les reformes laborals de 2010 i 2012 i de la necessitat de fer front no només un pla d'ocupació que «rescat» als joves, sinó també un altre que compensi la transició dels aturats majors de 50 anys a la jubilació.

La vicesecretària general d'UGT, Cristina Antoñanzas, i el secretari de Comunicació i Organització de CCOO, Fernando Lezcano, van destacar en roda de premsa que la relació amb la nova executiva de Sánchez els garanteix que «no va a repetir-se» una mica similar al pacte que va aconseguir la gestora del PSOE amb el PP per apujar el 8% el salari mínim interprofessional (SMI) el 2017, sense que els sindicats ho sabessin.

«De les paraules de Manu Escudero s'entén que això no tornarà a passar, però mai se sap», va fer broma Lezcano, en al·lusió al secretari de Política Econòmica i Ocupació del PSOE, que els ha transmès també el seu convenciment que el SMI hi d'anar pujant-poc a poc fins a arribar als 1.000 euros el 2020.

Per Lezcano, no només va ser una «reunió positiva que marca un abans i un després» i en què les coincidències van ser «majors» al final que al principi de la mateixa, sinó que va ser també «molt especial» per ser l'última d'Ignacio Fernández Toxo abans de deixar la secretaria general del sindicat al Congrés Confederal d'aquest cap de setmana.



«Gran empatia»

No obstant això, el dirigent de CCOO va apuntar que la «gran empatia» de la qual avui gaudeixen amb la direcció del PSOE «no vol dir que les relacions institucionals amb les diferents direccions no hagin estat bones».

Això sí, va reconèixer que la «bona sintonia» sol prevaler quan els socialistes no governen. «Quan han governant, alguna topada hem tingut».

A la reunió van abordar a més la nova posició dels socialistes respecte al CETA: un «abstenció raonada» basada en la protecció dels drets laborals i mediambientals i el rebutjat secretisme amb què es va portar endavant el tractat, però també a deixar clar que estan a favor del multilateralisme.