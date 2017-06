Londres amenaça de suspendre l´autonomia a Irlanda del Nord

El Govern del Regne Unit va advertir que el fracàs dels partits nord-irlandesos per formar un Executiu de poder compartit tindrà conseqüències «profundes i serioses» per a la província britànica. Poques hores abans que es compleixi avui el termini donat perquè les formacions aconsegueixin un acord, el ministre britànic per a Irlanda del Nord, James Brokenshire, va tornar a plantejar l'opció de la suspensió de l'autonomia, que passaria a ser governada directament per Londres, o la convocatòria d'altres eleccions regionals, quatre mesos després de l'última cita.