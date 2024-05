"El plor de les glaceres" als soterranis de la Catedral per Temps de Flors

BBVA participa a ‘Girona, Temps de Flors’, per novè any consecutiu. De l’11 al 19 de maig tindrà lloc la 69a edició d’aquest esdeveniment, on milers de flors i colors omplen diferents espais de la ciutat.

L’entitat financera, després de la bona acollida de l’any passat, torna a decorar els soterranis de la Catedral, de la mà dels alumnes del màster en Disseny i Producció d’Espais de la UPC School – CCCB i prop de 150 empleats voluntaris del banc.

El projecte ha estat presentat avui per David Meavilla, director de zona de BBVA a Girona, junt amb un grup d’alumnes i professors del Màster en Disseny i Producció d’Espais de la UPC School - CCCB als mateixos soterranis de la Catedral.

La trobada també ha comptat amb la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras.

En la presentació d’avui, David Meavilla ha explicat que “decorar un any més els soterranis de la Catedral és una alegria per a nosaltres, ja que a part de la seva bellesa i singularitat és un espai que per dimensió ens permet reunir tots els voluntaris que volen participar en el projecte. En aquesta ocasió han estat prop de 150 els companys del banc que s’han bolcat en la decoració i en l’elecció del nom

‘El plor de les glaceres’ a través d’un concurs intern.” Meavilla també ha destacat que “no només som aquí per la il·lusió que ens fa participar en una festa tan especial com Temps de Flors, sinó també per la necessitat de conscienciar a través d’actuacions com aquesta de la importància de tenir cura del nostre planeta davant un escalfament global que entre tots hem de mirar d’evitar”.

Per la seva banda, la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras ha destacat “la important tasca que porta a terme BBVA com a patrocinador de Temps de Flors”. “La seva implicació, no només econòmica sinó també amb un gran equip de persones que treballen sobre el terreny, posa de manifest el seu compromís amb la ciutat, i és un exemple clar de la col·laboració público-privada que necessitem per a aconseguir grans objectius”, ha detallat.

Per segon any consecutiu, els autors del disseny del projecte han estat els alumnes del màster en Disseny i Producció d’Espais de la UPC School - CCCB, que junt amb els voluntaris de BBVA i la col·laboració del departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica de la Universitat de Girona, qui s’ha encarregat de generar l'ambient de la sala, han aconseguit transformar els soterranis de la Catedral en una glacera en procés de desgel. BBVA és un dels principals col·laboradors d’aquesta 69a edició de Girona, Temps de Flors, gràcies a l’acord que manté amb l’Ajuntament de Girona.

Revertir l’escalfament del planeta, una cosa de tots

El disseny de l’espai està inspirat en l’escalfament global del planeta, causat principalment per les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera, i que està afectant severament les glaceres. Les conseqüències d’aquest desgel són la falta d’aigua dolça en algunes regions, l’augment dels riscos naturals a les poblacions de les valls i la pujada del nivell del mar, amenaçant ecosistemes, hàbitats d’espècies animals i poblacions costaneres.

L’espai d’aquest any vol ser una oda al gel i a les zones més gèlides del món, on el paisatge és d’una bellesa aclaparadora i alhora colpidora per la seva climatologia extrema. Un ecosistema que esdevé fràgil per la força amenaçadora de l’ésser humà. Es representa la lluita constant entre allò natural i allò humà. És el plany d’un planeta que es desfà.

Per això, s’ha ocupat tota la sala gran dels soterranis de la catedral mitjançant diverses estructures tridimensionals que representen blocs de gel, distribuïdes de manera irregular, que sembla que es van desfent al llarg dels 30 metres d’espai.

Els tipus de flors que decoren l’espai són la kentia, la levistonia, la strelitzia, el gladiol, el crisantem, l’epiphilium i el carex.

Una imatge del muntatge. / BBVA

Disseny de l’espai BBVA

El conjunt pretén simbolitzar el procés del desgel des del fons de la sala fins a la sortida, acompanyat d’efectes audiovisuals que permeten al visitant sentir els efectes del canvi climàtic.

La part freda ocupa la paret del fons de la nau, és un entorn gèlid, propi de les glaceres i té blocs més alts i escassos elements vegetals, com a la realitat.

La zona central és la de transició entre gèlid i càlid, té blocs de gel de mitja alçada que representen l’inici del desgel, on la vegetació ja té un cert cromatisme, predominant el color verd i les plantes de mitja alçada.

La zona càlida es compon dels blocs de gel més baixos amb abundància de flors colorides en el seu interior. Colors que representen la primavera, la floració i el desgel.

La representant dels alumnes, Ana Recaval, ha destacat que “les estructures estan construïdes amb llistons de fusta i revestides amb un material de plàstic reciclat semitransparent. La translucidesa permet crear llums i ombres des de l’interior i ajuda a projectar les flors i els elements vegetals de dins dels blocs. Un espai immersiu, dramàtic i contemplatiu. Un recorregut que no deixarà indiferent.”

Per la seva banda, la coordinadora del màster, Cristina Masferrer ha exposat el goig d’haver pogut acompanyar en un repte com aquest als alumnes, “ja que els apropa al món professional i els dona la satisfacció de poder veure realitzat un projecte que, normalment en el món acadèmic, quedaria en el paper i no sortiria de l'aula.”