La Policia cerca en Javier, 'El Pajarito', obsessionat amb una prostituta i desaparegut des de 2018

Componia cançons en les quals reflectia la seva vida de forma molt descarnada i després les penjava a Youtube. Aquestes lletres són una de les pistes que la Policia Nacional està utilitzant per mirar de trobar-lo. Va desaparèixer de la seva casa d'Àvila el novembre de 2018. El mes de gener passat, més de cinc anys després, la policia va rastrejar pous i galeries d'una antiga instal·lació d'Iberdrola a la ciutat castellana buscant el seu cadàver en el qual anomenen Operació 'Pajarito'.

'El Pajarito' és Javier Jiménez Muñoz, un home solter que tenia 58 anys quan va desaparèixer, l'1 de novembre de 2018. Ningú ha tornat a veure'l des de llavors. Jiménez vivia sol, lluny de la seva família, i cobrava una bona pensió després de jubilar-se anticipadament per problemes mentals. No tenia tampoc bones relacions amb els seus veïns.

"Puta i delinqüent"

La recerca de la Policia Nacional, que ha reprès ara el grup de Desapareguts de l'UDEV Central, va rastrejar els seus últims moviments. Les cançons que penjava a YouTube amb el nom artístic d''Horacho' van donar algunes pistes. Amb guitarra i harmònica, Jiménez explicava la seva vida sense estalviar-se els detalls més íntims, ni tan sols els més escabrosos.

En aquestes lletres va deixar constància de la seva obsessió per una dona romanesa, a la qual nomenava amb nom i cognoms en diverses cançons. En una d'elles, titulada "Puta i delinqüent", esmentava fins i tot la vida personal d'aquesta dona, els seus fills i la seva família problemàtica. "Quasi m'arruïna", acaba una de les estrofes.

Dues imatges de Javier Jiménez, desaparegut des de 2018, amb la seva guitarra. / SUCCESSOS

La Policia ha interrogat en diverses ocasions a la dona, que en el temps en què va desaparèixer 'El Pajarito' era explotada sexualment en un conegut club d'Àvila. Allà la va conèixer Jiménez Muñoz, que, segons la recerca, es va obsessionar amb ella després de diverses trobades.

'El Pajarito' va arribar a donar-li diners a la dona en diverses ocasions per a ajudar-la. Però ella estava casada i tenia quatre fills al seu país, Romania. L'assumpte va anar de malament a pitjor. La Policia creu que Jiménez Muñoz va ser enganyat per la dona, qui li va dir que estava embarassada per aconseguir més diners d'ell. Posteriorment, ella va arribar a presentar contra ell una denúncia per assetjament.

Continua cobrant la pensió

El mòbil econòmic podria estar darrere de la desaparició d''El Pajarito'. Cobrava, continua cobrant perquè el seu cadàver no ha aparegut, uns 1.600 euros mensuals de pensió que hauran estat actualitzats des de fa sis anys. La policia ha comprovat que ningú ha tret diners del compte corrent on se li ingressa, que acumula ja gairebé 70.000 euros de saldo.

A la casa d''El Pajarito' no hi havia senyals de violència. Es va deixar allà la roba i també el seu telèfon mòbil, però falta la guitarra. Els investigadors van acudir a una vella zona de xalets sense acabar als afores d'Àvila, molt prop del club on va conèixer a la dona romanesa i que era un dels llocs on 'El Pajarito' solia anar a desfogar-se i cantar. Sense èxit.

"Formes ràpides de morir"

Els especialistes en Desapareguts de la Policia van rastrejar també els dispositius electrònics d''El Pajarito'. Van trobar que havia buscat a internet informació sobre verins com el cianur i també sobre "formes ràpides de morir". Van trobar a més algunes anotacions i reflexions seves sobre el suïcidi.

El passat 17 de gener, agents de policia van rastrejar una antiga instal·lació d'Iberdrola a Àvila a la qual 'El Pajarito' acudia per compondre i tocar les seves cançons. Està a cinc minuts de la casa on vivia. Van comprovar galeries subterrànies i pous. Allà tampoc estava Javier Jiménez, ni la seva vella guitarra elèctrica.