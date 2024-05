Queixes dels sardanistes per no poder fer les audicions de Temps de Flors a la plaça del Vi

Els Amics de la Sardana Terranostra es queixen de «la manca de coordinació dels departaments» de l'Ajuntament de Girona per no poder fer les tradicionals audicions en el marc de Temps de Flors a la plaça del Vi. Les actuacions s'havien de fer aquest dissabte 11 de maig i el següent, 18 de maig, a les 18 hores. De fet, fins ahir, a l'agenda de la pàgina web de l'Ajuntament s'indicava que es faria a la plaça del Vi. Finalment, s'ha hagut de canviar d'ubicació perquè, aquest any, en aquest espai, hi ha una exposició de la mostra floral, cosa que no havia passat altres anys.

D'aquesta manera, les audicions de sardanes organitzades pels Amics de la Sardana de Terranostra es faran a la plaça de l'1 d'octubre, els mateixos dies i la mateixa hora (11 i 18 de maig a les 18 hores). Hi participaran les cobles Ciutat de Girona i Bisbal Jove. Segons explica l'entitat, l'Ajuntament els va proposar fer aquest acte a la plaça Salvador Espriu o a la plaça de l'1 d'octubre. «Esperem que no sigui un gran inconvenient per als que vulguin escoltar i ballar les magnífiques sardanes que hem programat», detallen els Amics de la Sardana Terranostra.

Mostra a la plaça del Vi

Tradicionalment, la ballada de sardanes per Temps de Flors s'ha fet a la plaça del Vi. L'any passat van actuar la Cobla Ciutat de Girona i la Cobla Flama de Farners. Aquest any, però, la plaça del Vi estarà ocupada per una exposició de la mostra floral que en anys anteriors no hi era. Es tracta d'un projecte elaborat per Irene Vila, Mariona Coll i Laura Casamitjana que fa homenatge als castellers. De fet, han aconseguit que moltes colles castelleres de Catalunya els cedissin una camisa per l'ocasió.