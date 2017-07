La fiscalia francesa imputa Marine Le Pen per apropiació indeguda

La Fiscalia francesa va imputar ahir la líder de l'ultradretà Front Nacional (FN) Marine Le Pen per apropiació indeguda en emprar una persona dins del seu partit amb fons públics del Parlament Europeu, va anunciar l'advocat de la política.

La imputació es deu a l'ocupació que Le Pen, eurodiputada des de 2004, va atribuir a la seva cap de gabinet, Catherine Griset, amb fons que l'Eurocambra proporciona per contractar assistents parlamentaris, van assenyalar els mitjans francesos.

La Fiscalia estima que Griset, que ja havia estat imputada al febrer, no va exercir les funcions per a les quals havia estat contractada al Parlament Europeu, ja que treballava per al FN a la seva seu de Nanterre. El mateix va passar amb Thierry Légier, a qui la líder de l'FN va contractar amb diners europeus perquè exercís com el seu guardaespatlles personal. Le Pen, que acaba de ser escollida diputada a l'Assemblea Nacional francesa i que va finalitzar com la segona candidata més votada.