Es trenca la presa de Valverde de la Vera, a Càceres

El mur de contenció de la presa de Valverde de la Vera (Càceres) s'ha trencat a primera hora d'aquest matí de dimecres, fet que ha ocasionat el desbordament de l'embassament i que aigua i fang hagin corregut pels carrers d'aquest municipi de Càceres, encara que no s'han de lamentar danys personals.



Segons ha confirmat a Efe l'alcaldessa de la localitat, Nathalie Victòria Deprez García, cap a les 7.00 h "s'ha rebentat" la presa, situada a la part alta del municipi, que ja havia donat problemes i que recentment havia estat sotmesa a alguns arranjaments.



Per la seva banda, la Junta d'Extremadura ha informat que ha activat el nivell 1 del Pla Especial de Protecció Civil davant inundacions (Inuncaex) per la riuada que ha patit Valverde de la Vera per una fissura en una bassa d'abastament d'aigua de la zona.



Segons la Junta, no es té constància que el trencament hagi causat danys personals i a la zona s'han desplaçat diverses dotacions del SEPEI, dotze patrulles de Guàrdia Civil, Policia Local i membres manteniment de la Junta d'Extremadura.



El president extremeny, Guillermo Fernández Vara, es troba a la seu del 112 de Mèrida per conèixer de primera mà l'evolució i abast de la inundació.





L'alcaldessa ha explicat que el trencament ha provocat que l'aigua i fang hagin corregut pels carrers del poble, causant danys en piscines, cases i fins i tot ha afectat la carretera EX-203, que uneix aquest municipi amb el de Villanueva de la Vora .També ha dit que en un primer moment ha deixat a alguns veïns atrapats a casa seva, tot i que ja han pogut ser rescatats pels bombers que es troben a la zona, així com per efectius del 112, Protecció Civil i Guàrdia Civil.La primera edil s'ha congratulat que no s'hagin de lamentar danys personals i que, "un cop passat el gran ensurt i el caos inicial" només hi hagi danys materials. Ha aprofitat per agrair "la coordinació" amb la qual han treballat els diferents serveis.