Tres poderosos huracans simultanis a l'Atlàntic posen en alerta diversos països

L'Atlàntic ha entrat en ebullició amb tres huracans simultanis, un dels quals, Irma, de categoria 5, és ja el major format a la conca atlàntica, mentre Katia, al golf de Mèxic, amenaça de tocar terra a Mèxic convertit en un cicló més gran. El tercer huracà actiu a l'Atlàntic, José, de categoria 2, amenaça les illes caribenyes del nord de les Antilles Menors amb el potencial de convertir-se en un cicló de categoria major, segons el butlletí més recent del Centre Nacional d'Huracans dels Estats Units.

No és la primera vegada que es formen tres huracans de forma simultània a l'Atlàntic, ja que en la dècada anterior es va repetir aquest «inusual» fenomen climàtic, va assegurar Dan Dixon, meteoròleg del NHC. Factors com aigües més càlides del normal, amb evaporació d'aigua, i l'absència del fenomen de «El Nen» al Pacífic, que inhibeix la formació d'huracans a l'Atlàntic, es consideren fenòmens que incideixen en la formació de sistemes tropicals a l'Atlàntic com Irma, que genera vents de 280 quilòmetres per hora.

El registre d'huracans simultanis a l'Atlàntic «no és quelcom inèdit, però tampoc és normal» el que està succeint, «amb un huracà al centre de l'Atlàntic, un altre al Carib i un tercer al golf de Mèxic», va explicar Dixon

Irma, catalogat pels meteoròlegs de l'NHC com a «extremadament perillós» i «potencialment catastròfic», avança amb immens poder destructor per aigües del Carib, després d'haver destrossat les illes de les Antilles Menors i dirigint-se ara cap a les Bahames i el sud de l'estat de Florida. Les xifres preliminars apunten a onze morts i greus danys materials a les petites illes que configuren les Antilles Menors, amb llocs com Barbuda on el 60% de la població ha perdut les seves llars.

Mentrestant, a Puerto Rico les autoritats van informar de la mort de tres persones a conseqüència del pas d' Irma, de categoria 5 en l'escala d'intensitat de Saffir-Simpson, d'un màxim de 5. Aquest és l'huracà més intens format a aigües obertes de l'Atlàntic. Altres ciclons com Wilma (2005), Gilbert (1988) i el que va destrossar els Cayos de Florida el 1935 (sense nom) van arribar també als 295 quilòmetres per hora, però ho van fer al Carib o el golf de Mèxic, que solen ser més càlids que les aigües obertes de l'Atlàntic, el que enforteix els ciclons.



Florida, amenaçada

Pel que fa a l'amenaça que plana sobre Florida, Dixon va assenyalar que és «encara molt aviat per especificar el lloc del sud de l'estat on tocarà terra l'ull d'Irma, per les variacions que poden produir-se», tot i que és «molt probable que els vents huracanats comencin a sentir-se el dissabte a la tarda». Malgrat les «fluctuacions d'intensitat» que experimentarà Irma en les propers hores, el sistema romandrà com un «poderós huracà de categoria 4 o 5 durant els propers dos dies», de manera que el seu ull podria tocar terra a la península floridana amb un temible poder devastador que espanta les autoritats.

L'huracà va causar algunes inundacions a República Dominicana, on més de 6.800 persones han estat evacuades, i en les properes hores es situarà sobre la costa nord d'Haití, que encara no s'ha recuperat del pas del cicló Matthew l'any passat.

Mentrestant, l'huracà Katia, que es va gestar dimecres al golf de Mèxic, s'intensifica sobre les aigües calentes i es pronostica que es transformarà en un cicló de categoria més gran (3, 4 o 5) mentre s'aproxima a la costa mexicana. El cicló es dirigeix cap a la regió de Veracruz, segons va assegurar el NHC, que va alertar de les fortes pluges, la «perillosa» maror i les «grans i destructives» onades que provocarà el pas de Katia per Mèxic.