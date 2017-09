Denuncien una campanya d'un prostíbul que anuncia una festa com 'la tornada a l'escola'

L'Institut Andalús de la Dona (IAM) ha denunciat avui a l'Observatori andalús de la publicitat no sexista la campanya de "tornada a l'escola" llançada per un club de contactes de Cartaya (Huelva), en entendre que incita a la pedofília.

Així ho ha explicat la directora de l'IAM a Huelva, Eva Salazar, que ha mostrat el seu "rebuig absolut" a aquesta campanya, assenyalant: "encara que no tenim competències per regular la seva activitat, sí que podem controlar la seva publicitat, i és molt important fer una crida a la ciutadania, especialment als homes, amb campanyes com aquestes ".

La publicitat, en dos cartells diferents, s'ha distribuït per diverses zones de la província d'Huelva, amb fotos de dones amb uniformes escolars i l'anunci, entre altres coses, d'un "bo de 300 euros" per consumir a l'establiment, denominat 'El Bosque'.

Per Salazar, els homes, "com a principals consumidors, han de saber que les dones no poden estar en el mercat com a material de consum, i es fa ús d'elles, el que es fomenta és el tràfic i l'explotació, que això sí que és un delicte, a més que molts estudis demostren que no hi ha la prostitució voluntària sense una situació de vulnerabilitat prèvia ".

Per a la directora de l'IAM, "és una campanya que incita indiscutiblement a la pedofília, usant uniformes de nenes en les escoles que inciten a això", el que comparteix el Moviment Feminista de Huelva, que ha denunciat igualment la campanya