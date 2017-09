L'exregidor que va agredir un edil del PSOE a Jaén obté el tercer grau

L'exregidor de Jaén en Común (JEC) Andrés Bódalo, a la presó per agredir un regidor del PSOE de Jódar (Jaén), va obtenir el tercer grau penitenciari. El jutge de vigilància penitenciària va concedir aquest règim a Bódalo, que es troba a la presó Jaén II des del mes de març de 2016 condemnat a tres anys i mig de presó. El Sindicat Andalús de Treballadors, al qual pertany Bódalo, va qualificar la decisió de «gran notícia» i «un gran pas per a la llibertat completa» de l'exregidor, després d'una condemna que veuen «injusta». Per al diputat per Jaén de Podem i membre del SAT Diego Cañamero el tercer grau que ha estat concedit a Andrés Bodalo «és important, però ara el que cal és lluitar per l'indult», ja que considera que «Andrés és un sindicalista i un regidor que vol participar a les eleccions i vol treballar, de manera que és necessari netejar el seu nom».