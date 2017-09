Detenen un home per atropellar mortalment una menor a Castelló

Agents de la Policia Local de Benicarló van detenir el conductor d'un vehicle que va atropellar dues joves quan estaven a la parada de l'autobús, i en va matar una d'elles. Els serveis d'emergència van rebre un avís cap a tres quarts d'onze de dijous en què alertava que dues noies havien estat atropellades per un cotxe mentre es trobaven en una parada d'autobús de la localitat castellonenca. Fins al lloc es va desplaçar una unitat del Servici d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU), així com una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) amb metge d'assistència primària. Els serveis mèdics van assistir les joves, de 17 i 20 anys d'edat, ambdues per politraumatismes. Totes dues van ser traslladades a l'Hospital Comarcal de Vinaròs, on poc després va morir la jove de 17 anys. L'altra noia va ser traslladada posteriorment a l'Hospital General de Castelló, on es recupera favorablement de les seves ferides.