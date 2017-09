El Govern basc reclama la gestió de la Seguretat Social mantenint la «caixa única»

El Govern basc manté la demanda de la gestió de la Seguretat Social entre les 37 matèries pendents de traspàs per part de l'Executiu central, però va aclarir que defensa un model d'«unitat de caixa» amb gestió pròpia, però sense trencar la «caixa única». Així vo ha explicar el portaveu del Govern autonòmic, Josu Erkoreka, en la compareixença de premsa en què va detallar l'informe actualitzat de transferències sense traspassar a Euskadi que va remetre a la vicepresidenta, Soraya Saenz de Santamaria, i a la Cambra basca, en el qual hi ha sis noves competències no incloses en documents anteriors. Entre elles destaquen la Inspecció de Treball i aspectes relacionats amb la immigració, tot i que les prioritàries segueixen sent Presons i Seguretat Social, recollides ambdues en el programa de govern pactat amb el seu soci, el PSE-EE.

Erkoreka va tornar a denunciar que l'Executiu central incompleix l'Estatut de Gernika i «qüestiona la capacitat d'Euskadi per autoorganitzar-se». El portaveu també va desvincular la negociació que pot obrir-se amb l'Estat al voltant de les transferències del possible suport del PNB als Pressupostos generals de 2018, qüestió que va deixar clar que queda en mans dels partits, alhora que va reconèixer que la situació política en general «és complicada».