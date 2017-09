El pare dels nens que van conviure cinc dies amb el cadàver de la mare els havia reclamat

El pare biològic de tres dels quatre fills de la dona trobada dissabte amb la seva parella morta en un domicili de La Zarza (Huelva), amb els cadàvers dels quals haurien conviscut els nens almenys cinc dies, té obert un procés per reclamar la seva custòdia. Així ho va explicar Mario Peña, alcalde de Calañas, municipi matriu de l'entitat local autònoma (ELA) de La Zarza, que va recordar, a més, que va ser aquesta persona, veí de Tharsi, el que s'ha fet càrrec dels seus tres fills i del quart germà. També va assenyalar que, a partir d'avui, els serveis socials de la Junta d'Andalusia intervindran en l'assumpte i analitzaran la situació per determinar què és el millor per a aquests menors, i la forma de procedir amb ells. Pel que fa a la parella morta, el primer edil va recordar que la dona, d'uns 40 anys, era de La Zarza però feia molts anys que vivia fora i havia tornat fa aproximadament un mes, mentre que es desconeix d'on procedia la seva parella.