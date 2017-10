Més de 400.000 persones han mort en la guerra de Síria

El setembre passat es va convertir en el mes més mortífer d'aquest any a Síria i els civils es van tornar a emportar la pitjor part. L'Observatori Sirià per als Drets Humans diu haver documentat el mes passat 3.055 morts per la guerra que dessagna el país. Aquesta entitat propera a l'oposició desgrana: un terç de les víctimes mortals pertanyien a la població civil, entre elles hi havia 207 menors i 148 dones. Aquestes xifres certifiquen les informacions que, durant les últimes setmanes, han alertat d'un repunt de la violència a Síria, on han mort més de 400.000 persones des que va esclatar la guerra fa sis anys.

Segons l'Observatori, la majoria de civils, 521, va morir al setembre en atacs de les forces lleials al president sirià, Baixar Al-Assad. D'altra banda, 289 van morir sota bombardejos de la coalició internacional, que lidera Estats Units contra l'Estat Islàmic (IS), i les seves milícies aliades. Així mateix, l'organització suma almenys 20 civils morts per atacs portats a terme per grups armats alçats i 36 morts per culpa de l'IS.