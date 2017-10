El pilot mort no va saltar de l'avió per evitar que caigués sobre la base

El capità Borja Aybar, pilot de l'avió de combat Eurofighter mort aquest dijous en l'accident de la Base Aèria dels Plans (Albacete), va decidir no activar el comandament que li permetia saltar del seu seient per evitar una desgràcia major i desviar així la caiguda de l'aparell en la mateixa base on l'esperava molta gent, inclosa la seva dona i fill.

Així ho va explicar ahir una cosina del mort, que va explicar també que el militar, casat i pare d'un nadó de pocs mesos, pertanyia a la 61 Promoció de l'Exèrcit de l'Aire i des de molt petit "sempre va tenir una gran il·lusió per volar" i, amb aquest propòsit, va ingressar a l'Exèrcit als 18 anys. Tenia 34 anys i havia nascut a Puertollano (Ciudad Real).

La Base Aèria de los Llanos acull aquest divendres, a les 12.30 hores, un funeral a la memòria del capità Borja Aybar i al qual assistirà la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, qui presidirà el sepeli. Aybar acumulava 1.238 hores de vol, 681 d'elles amb l'Eurofighter i la resta en caça.

L'accident, les causes del està investigant el Ministeri de Defensa, va succeir quan el pilot va iniciar la maniobra d'aproximació per aterrar a la base aèria.