Trump demana la pena de mort per a l'autor de l'atropellament múltiple

El president dels Estats Units, Donald Trump, va demanar una condemna a mort per a Sayfullo Saipov, el terrorista simpatitzant de l'Estat Islàmic (EI) que dimarts va matar vuit persones en un atropellament múltiple a Nova York. «El terrorista de Nova York estava content quan va demanar penjar la bandera de l'EI a la seva habitació de l'hospital. Va matar 8 persones i en va deixar greument ferides 12. Hauria de rebre la pena de mort!», va escriure Trump en un missatge a Twitter.

Saipov va resultar ferit per un tret de la policia després d'atropellar una multitud amb un vehicle i ara està detingut sota vigilància en un hospital de Nova York. Quan va ser interrogat per primera vegada a l'hospital, va demanar que es col·loqués a la seva habitació una bandera d'aquest grup terrorista, i no va mostrar cap penediment per l'atac que presumptament va realitzar.

Encara que l'estat de Nova York no preveu la pena de mort en el seu sistema penal, que té la cadena perpètua com a màxima pena, Saipov sí que podria rebre una condemna a mort en un judici federal per terrorisme. De fet, un dels terroristes que van atemptar el 2013 en la marató de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, va ser condemnat a mort mitjançant el sistema federal de Justícia, ja que l'estat de Massachusetts tampoc preveu aquest càstig.

Hores després, el president dels EUA va admetre les complicacions de traslladar a Guantánamo el terrorista de Nova York. «M'encantaria enviar el terrorista de Nova York a Guantánamo, però estadísticament aquest procés suposa molt més temps que passar pel sistema de justícia federal», va dir Trump.

A més, el president va assenyalar que seria «apropiat» mantenir l'autor de l'atemptat «al país de l'horrible crim que va cometre». Ningú detingut a territori nord-americà ha estat enviat mai al penal de Guantánamo, ubicat en una base naval a Cuba, i des de 2008 no ha estat traslladat allà cap presumpte terrorista capturat a l'estranger.



Partidari de Guantánamo

Durant la campanya electoral, Trump es va mostrar contrari als alliberaments de presos de Guantánamo i, a més, va prometre mantenir i ampliar aquesta presó per a omplir-la, en les seves paraules, d'«homes dolents». Paral·lelament, i com ja havia fet abans, Trump va insistir de nou a demanar la pena de mort per a Saipov. «Pena de mort», va tornar escriure en majúscules el mandatari a Twitter.