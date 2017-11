Popularitat sota mínims en el primer aniversari

La popularitat del president dels EUA, Donald Trump, està en mínims històrics un any després de la victòria electoral que el va portar a la Casa Blanca, en el qual s'ha centrat a desfer el llegat del seu predecessor, Barack Obama, tot i que la percepció ciutadana és que no ha aconseguit gaire El president, que va celebrar l'aniversari a la Xina dins de la seva primera gira asiàtica, ja era força impopular com a candidat, igual que Hillary Clinton.