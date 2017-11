Ledezma va sortir de Veneçuela perquè el van avisar que seria segrestat

L'opositor veneçolà Antonio Ledezma va assegurar que va decidir sortir del seu país perquè el van informar que seria «segrestat» per les forces de seguretat, tot i que no les va citar explícitament, i que es responsabilitzaria d'això un «comando paramilitar colombià». Ledezma, alcalde metropolità de Caracas, va arribar a Madrid des de Colòmbia després de sortir de Veneçuela, on complia arrest domiciliari des de 2015 acusat de conspiració i associació per delinquir, encara que no havia estat jutjat.

«Hi havia també la idea de revocar el benefici de casa per presó i portar-me a la tomba. Crec que tancat a la tomba jo no soc útil com puc començar a ser-ho des de l'exili», va afegir. «Tots els presos polítics estan en perill a Veneçuela, són ostatges d'una narcotirania i pretenen usar-los com els segrestadors» a les seves víctimes, va considerar.

Per altra banda, tres funcionaris de l'Ajuntament Metropolità de Caracas van ser detinguts després que divendres es fugués del país l'alcalde metropolità. L'alcaldessa metropolitana encarregada, Helen Fernández, va denunciar al seu compte de Twitter que «cap a les 8 o 9 del vespre van començar a arribar-nos notícies i trucades que em deien que havien detingut alguns funcionaris de l'alcaldia». Els arrestats són, segons Fernández, l'exdirector de seguretat de l'Ajuntament Metropolità Carlos Luna, la que va ser responsable de protocol d'aquesta entitat Elizabeth Cárdenas i l'actual gerent, Carmen Andarcia.