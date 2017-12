L´emperador japonès Akihito abdicarà el 30 d´abril de 2019

L'emperador nipó Akihito abdicarà el 30 d'abril de 2019, gairebé tres anys després d'anunciar el seu desig de renunciar, segons la data fixada pel Govern per permetre la primera successió en vida d'un monarca en dos segles al Japó. Akihito, de 83 anys, cedirà així el Tron de Crisantem al príncep hereu Naruhito l'1 de maig de 2019, segons el calendari marcat per l'Executiu després de celebrar una reunió a Tòquio amb representants de la Casa Imperial i experts jurídics. L'emperador va manifestar la seva voluntat d'abandonar el càrrec a l'agost de 2016 a través d'un excepcional missatge televisat, però les particularitats de la Constitució nipona i del sistema polític del país asiàtic l'han abocat a una llarga espera fins a complir el seu desig. Perquè sigui possible la successió en vida ha estat necessari aprovar una normativa específica que només s'aplicarà en aquest cas.