La policia britànica frustra un atemptat contra la primera ministra

Theresa May.

Theresa May. Andy Rain/efe

Un home 20 anys va ser detingut per intentar atemptar contra la vida de la primera ministra britànica, Theresa May, dins del seu habitatge al número 10 de Downing Street, segons van confirmar els seus serveis de seguretat. L'arrestat –Naa'imur Zakariyah Rahman–, que pretenia fer volar les portes de seguretat amb un explosiu per després immolar-se a l'interior amb una armilla bomba, va ser acusat de preparar actes de terrorisme després de comparèixer al jutjat al costat de Mohammed Aqib Imran, de 22 anys, al qual també se li imputa un intent d'unir-se a l'Estat Islàmic.

Tots dos van ser detinguts a Londres i Birmingham, respectivament, el passat 28 de novembre per la Unitat Antiterrorista de la Policia Metropolitana i van comparèixer ahir davant d'un jutjat de Westminster, quedant Imran sota custòdia.

La notícia va arribar només un dia després que el cap de la intel·ligència britànica, Andrew Parker, informés que en els quatre anys que han passat des de l'assassinat del soldat Lee Rigby s'han frustrat 22 atacs terroristes, nou d'ells en els últims dotze mesos.

En aquest sentit, un informe extern elaborat a petició del Ministeri d'Interior també va revelar que la mala interpretació de la informació que es tenia sobre Salman Abedi, que al maig es va immolar a la sortida d'un concert d'Ariana Grande, va impedir evitar l'atemptat.



Cinc atemptats

Tot i els nou atacs que s'han evitat aquest any, cinc sí que han arribat a produir-se, fet que ha causat la mort de 36 persones i ferides a unes altres 200 entre març i juny. Les furgonetes i apunyalaments del pont de Londres i Westminster, la immolació de Manchester, l'atropellament de Finsbury Park i la bomba del metro de Parsons Green constitueixen l'any més negre del terrorisme islamista a la història del país.