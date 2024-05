La Policia Local de Llagostera deté el presumpte autor de diversos robatoris al municipi

La Policia Local de Llagostera ha detingut al presumpte autor de diferents fets delictius que han tingut lloc durant tres dies consecutius al municipi. En aquest cas, es van produir robatoris amb força, tant a domicilis com a establiments, com per exemple, la Llar de Jubilats. L'individu, així, ha estat detingut quan intentava accedir en un establiment comercial del centre del poble amb la intenció per cometre un nou robatori.

Durant l'operatiu, una dels agentes policials ha resultat ferida, patint lesions a la mà. Les primeres preocupacions apuntaven a una possible fractura, però, per fortuna, els informes mèdics han descartat aquesta possibilitat.

Fonts de la Policia Local han informat que segueixen les investigacions per intentar relacionar els darrers robatoris amb l'autoria d'aquesta mateixa persona. Es tracta d'un home de 31 anys, de nacionalitat espanyola, amb múltiples antecedents penals i reincident en robatoris a la població. El detingut ha estat posat a disposició judicial.